درجات الحرارة الأيام المقبلة تصل لـ39 درجة.. طقس صيفي حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الأيام المقبلة تشهد ارتفاعا ملحوظا على كافة الأنحاء، إذ تزيد الحرارة عن المعدلات الطبيعية نحو 10 درجات، لتتراوح بين 38 درجة و39 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا على مختلف محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأوضحت «منار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنه متوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة، وتنتهي هذه الموجة يوم الجمعة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية من الصحراء الغربية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن يكون الطقس خلال ساعات الليل معتدلا بكافة الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد، ربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، مع وجود أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوي على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أبريل 2022

القاهرة الكبرى سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

الوجه البحري سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

السواحل الشمالية سجلت درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

جنوب سيناء سجلت درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

شمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أبريل 2022

القاهرة الكبرى سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

الوجه البحري سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية سجلت درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

جنوب سيناء سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

شمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.