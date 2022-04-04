طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة مائية

تشهد محافظة البحيرة اليوم سطوع أشعة الشمس وطقس حار على مختلف المدن والمراكز وتكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، وذلك عقب موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الغزيرة علي المحافظة خلال الأيام الماضية، إذ تعرضت المحافظة أيضًا لرياح شديدة محملة بالرمال والأتربة على شتى المدن لاسيما المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

توقعات هيئة الأرصاد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يشهد اليوم الإثنين طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً، وطقس مائل للحرارة نهاراً بارد ليلاً على السواحل الشمالية، إذ أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ غداً يشهد طقس غائم جزئياً ونشاط للرياح.

ارتفاع موج البحر

ويتوقع الخبراء أنَّ تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية شرقية جنوبية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في محافظة البحيرة اليوم العظمى 28 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية وسط طقس حار.

وشهدت البحيرة أمس طقسًا شديد الحرارة إذ سجلت العظمى أمس 32 درجة مئوية، مع تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في جميع المدن والمراكز بينما زادت حدتها على الطرق الرئيسية وأبرزها الطريق الزراعي، والصحراوي، مما أدى إلى حجب الرؤية الجزئية لمدة عدة ساعات.

تحذير للمواطنين

ومن جهتها، حذرت الجهات المعنية في محافظة البحيرة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح تجنباً لوقوع الحوادث وحفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.