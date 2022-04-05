مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 4: 4 فرص للمشاهدة

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 4، إذ تتجه أنظارهم صوب الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يقوم خلاله الفنان الكبير بدور «بليغ» الشاب الموجود في أوروبا ويعود إلى مصر بسبب الديون، ليلتقي مع الفنانة نور.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

ومن المنتظر نقل مسلسل راجعين يا هوى، طوال شهر رمضان عبر قناة دي إم سي، وكذلك قناة cbc، حتى تصبح الفرصة مواتية لجميع المتابعين، من أجل مشاهدة المسلسل في مختلف الأوقات.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4، عبر قناة dmc في تمام الساعة التاسعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة و25 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11 و25 دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة و25 دقيقة بتوقيت تونس، والسابعة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

بينما تنقل قناة cbc المسلسل في تمام الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، و12 و35 دقيقة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والواحدة و35 دقيقة صباحًا بتوقيت الإمارات، و10 و35 دقيقة بتوقيت تونس، والتاسعة و35 دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويتم إعادة عرض مسلسل راجعين يا هوى، على قناة dmc في تمام الساعة 4 و30 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بينما يعاد مسلسل راجعين يا هوى للمرة الثانية، على قناة cbc في تمام الساعة 2 و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

خالد النبوي

ويقوم الفنان خالد النبوي، بدور شاب يعيش في العاصمة المجرية بودابست، لكنه مديون بـ5 ملايين يورو للفنان منذر رياحنة، الأمر الذي دفعه للنزول إلى مصر من أجل الحصول على الأموال من عائلته الغنية، لتسديدها بدلا من التعرض للخطر رفقة عائلته.