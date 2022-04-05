أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 5-4-2022

تشهد أسعار الخضروات اهتمام كثير من المواطنين في شهر رمضان المبارك، فهي لا غنى عنها في أي بيت، وتتابع ربات البيوت أسعارها بشكل دوري لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها.

وفي إطار هذا الاهتمام، نستعرض أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022، وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن» في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الطماطم بين 8 جنيهات و12 جنيها، كما تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 و12 جنيها، وجاءت الملوخية بسعر يتراوح من 5 إلى 7 جنيهات، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022.

سعر الفلفل في الأسواق

سجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها للكيلو الواحد، أما الفلفل الأخضر الحامي البلدي فتراوح سعره بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل الفلفل الألوان سعر 17 جنيها للكيلو الواحد.

كما تراوح سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الثوم بين 6 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد، أما كيلو الثوم المفروم فبلغ سعره 20 جنيها، وتراوح سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي.

سعر كيلو ورق العنب في الأسواق

ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 30 جنيهًا في الأسواق، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق يوميا.