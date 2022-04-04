أسعار الخضروات في الأسواق ثالث أيام رمضان 4 أبريل 2022

تحظى أسعار الخضروات اليوم الإثنين في الأسواق المصرية باهتمام المستهلكين بالتزامن مع اليوم الثالث في شهر رمضان وتحديدا السيدات وربات البيوت كونهن يستهلكن الخضار في الأطعمة والمأكولات، لذا يبحثن يوميًا عن الأسعار وتحديدًا الطماطم والفلفل والخيار وغيرها.

وعليه ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الإثنين الموافق الثالث من رمضان، 4 أبريل، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل كيلو الثوم سعر تراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد، سجل كيلو الثوم المفروم سعر 20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 و12 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، فيما سجل سعر الطماطم بين 8 حتى 12 جنيها للكيلو الواحد.

سعر ورق العنب اليوم

وسجل سعر كيلو ورق العنب 30 جنيهًا في الأسواق، وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق لمتابعة أسعار الخضروات المختلفة، كما سجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيهًا للكيلو الواحد، أما كيلو الفلفل الألوان فوصل لسعر 17 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 حتى 5 جنيهات، اليوم الإثنين الموافق الثالث من رمضان، فيما تراوح سعر كيلو الليمون اليوم بين 17 و20 جنيهًا، وسجل سعر الملوخية بين 5 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الجزر اليوم

وتراوح سعر الجزر بدون عروش اليوم في سوق العبور بين 1.5 و4 جنيهات، ووصل سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، فيما سجل اليوم الأحد سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات.