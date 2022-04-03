أسعار الخضروات في الأسواق المصرية ثاني أيام رمضان 3 أبريل 2022

تحرص السيدات على متابعة أسعار الخضروات اليوم الأحد 3 أبريل الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، لمعرفة السعر الصحيح كي لا يقعن فريسة لغش وتلاعب التجار، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي نستعرض سعر الطماطم والثوم والبصل والملوخية، وغيرها من الأنواع المختلفة للخضروات.

وعليه ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد الموافق الثاني من رمضان، 3 أبريل، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل كيلو الثوم المفروم سعر 20 جنيها، وسجل سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 و12 جنيها، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، فيما سجل سعرالطماطم بين 8 حتى 12 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل كيلو الثوم سعر تراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفلفل الألوان

وسجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها للكيلو الواحد، أما كيلو الفلفل الألوان فوصل لسعر 17 جنيها، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو ورق العنب 30 جنيهًا في الأسواق، وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق لمتابعة أسعار الخضروات المختلفة.

سعر البسلة

سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 حتى 5 جنيهات، اليوم الأحد الموافق الثاني من رمضان.

سعر الملوخية

سجل سعر كيلو الليمون اليوم الأحد الموافق قاني أيام رمضان بين 17 حتى 20 جنيها، وسجل سعر الملوخية بين 5 حتى 7 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر القلقاس

سجر سعر كيلو القلقاس بين 3 حتى 6 جنيهات.

سعر السبانخ

سجل اليوم الأحد سعر كيلو السبانخ بين 5 حتى 7 جنيهات.