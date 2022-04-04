محمد ممدوح ضيف شرف الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا بظهور الفنان محمد ممدوح تايسون كضيف شرف في دور طبيب نفسي، وقد ذهب إليه أكرم حسني حتى يستكشف حقيقة الكلام الذي يظهر مكتوبًا على يديه.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

خلال الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا دار بين الثنائي حوارا كوميديا، وقام ممدوح بعمل اختبارات طبية كوميدية لأكرم الذي يجسد شخصية «جلجل»، وعندما يعود لمنزله يصطدم بوالده «إحسان» الذي يسخر منه دائما ويقلل من إمكانياته، ويتصل بزملائه ليبلغهم أن «جلجل» أصبح مدمن مخدرات بعد نصيحة الطبيب النفسي «محمد ممدوح تايسون» له بتجربة المخدرات للتغلب على الوهم الذي يسيطر عليه.

أكرم حسني يظهر على يديه أشياء جديدة

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي متمنيا أن تتوقف الكتابة على يده، لكنه يفاجأ بظهور كلمات جديدة على يده «حضن - مستشفى - غيبوبة سكر»، ويسير في الشارع متحدثا مع نفسه ثم يعود للمنزل مرة أخرى ويكذب عليهم بأنه مريض بمرض خطير اسمه «هونولولو» ليكسب تعاطفهم معه، ولكن والده لا يصدقه ويرفض أن يذهب معه للمستشفى.

عندما تعرف «روقة» أيتن عامر أن «جلجل» مريض تبكي وتصرخ متعاطفه معه، وتدعو أن تصاب هي بدلا منه، ثم اصطحب أكرم كل أفراد عائلته إلى المستشفى حتى يكتشف من منهم مصاب بغيبوبة سكر، ليفاجأ أن المصاب هو علاء خطيب شقيقته لكنه مصاب زائدة، وتكتشف الأسرة بالكامل أن مرض الهونولولو مجرد وهم.

أبطال مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

الجدير بالذكر أن مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا

ولمن لم يشاهد الحلقة الثالثة، من الممكن أن يشاهدها في الإعادة علي شاشة قناة dmc يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.