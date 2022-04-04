رسالة عاجلة من «السكة الحديد» لمواجهة كورونا طوال شهر رمضان 2022

وجّهت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، رسالة عاجلة لجموع الركاب، لمواجهة فيروس كورونا، طوال شهر رمضان 2022، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، من خلال إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات وعدم نزعها طوال الرحلة، وتغريم المخالفين لتعليمات الكمامة 50 جنيها.

رسائل عاجلة للركاب لمواجهة كورونا

وأعلنت السكة الحديد، من خلال الإذاعة الداخلية، الليلة، تزامنا مع ثالث أيام رمضان 2022، عدّة رسائل عاجلة للركاب، يجب تنفيذها أثناء وجودهم داخل المحطات واستقلالهم عربات القطارات، للتصدي لفيروس كورونا، لحمايتهم من الفيروس طوال الشهر الكريم، من خلال تنفيذ الإجراءات الاحترازية من غسل اليدين باستمرار واستخدام الكحول والالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات وعدم نزعها طوال الرحلة، وعدم البصق على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات لمنع انتشار الأوبئة.

لن يسمح لأي راكب بدخول المحطات بدون الكمامة

وذكرت السكة الحديد أنه سيتم منع دخول أي راكب للمحطات واستقلال القطارات بدون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن جميع القطارات والمحطات يتم تعقيمها بشكل دوري، طوال شهر رمضان 2022، مؤكدة أن حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

أبو المكارم: كورونا لن يؤثر على رحلات رمضان 2022

ومن جهته، أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع رحلات القطارات على الوجهين القبلي والبحري، تسير بصورة منتظمة تزامنا مع ثالث أيام شهر رمضان 2022، مشيرا إلى أن جائحة كورونا لن تؤثر على الرحلات، وأن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات.