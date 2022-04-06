يشهد محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة «فيس بوك، تويتر، إنستجرام »بحثا مستمرا عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك لما لها من أهمية كبرى لدى الصائمين وخاصة أنها تتغير بشكل يومي حيث تزداد أو تنقص بواقع دقيقة إلى دقيقتين.

وفي إطار حرص «الوطن»، على تلبية رغبات القراء والجمهور تنشر عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، كخدمة تقدمها بشكل يومي بجانب عشرات الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة كاملة اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ووفق إمساكية رمضان 2022 بكفر الشيخ والتي أعلنتها مديرية المساحة قبل أيام من بدء الشهر الفضيل، فأن مواقيت الصلاة كاملة اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ تكون على النحو التالي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:9 دقائق صباحا أي أقل دقيقتين عن أمس الثلاثاء، كما يكون شروق الشمس عند الساعة 5:40 دقيقة صباحا وفق التوقيت المحلي، كما يؤذن أذان الظهر في تمام الساعة 11:59 صباحا، بينما يرفع المؤذن أذان العصر في تمام الساعة 03:33 مساءً بتوقيت كفر الشيخ، بينما يكون موعد أذان المغرب ومدفع الإفطار في تمام الساعة 06:19 مساءً بالتوقيت المحلي، كما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:40 مساء ويمكن للمصلين أداء صلاة العشاء أولا ثم التراويح.

موعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وينتظر الصائمون من أبناء المحافظة، موعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، حيث يمسكون عن تناول الطعام والشراب ويبدأون صيام يوم جديد من أيام الشهر الكريم، حيث من المقرر أن يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4 و9 دقائق بحسب إمساكية رمضان، ويؤدي المصلون الصلاة بينما يبدأ وقت سحور الصائمين من الواحدة صباحا وحتى الرابعة صباحا.

ضوابط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وأعلنت مديرية الأوقاف عن التزام الأئمة بضوابط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، حيث يتواجدون في مساجدهم قبل ميعاد رفع الأذان بنحو ربع ساعة.