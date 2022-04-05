المحكمة تؤيد إيداع طفل أكتوبر دار رعاية بعد دهسه 3 طلاب بأتوبيس

قررت محكمة الطفل منذ قليل تأييد حكم أول درجة بإيداع الطفل المتهم بدهس طالبين وإصابة فتاة بأوتوبيس، إيداعا مفتوحا بدار الرعاية.

كانت بداية الواقعة بتلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بمدخل مساكن 103 بدائرة القسم.

تفاصيل حادث التصادم

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يستقله طفل في بداية العقد الثاني من عمره، ودراجة بخارية ما تسبب في وفاة طالبين وإصابة فتاة شقيقة أحد المتوفين.

ونقلت الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحفظت القوات على الطفل والأتوبيس المتسبب في الحادث وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة وأحيل للمحكمة التي قررت إيداعه بإحدى دور الرعاية، وأيدت اليوم محكمة الطفل قرار إيداعه بالدار.