إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس وتروسيكل على الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «عماد ربيع فتحي مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد ممدوح سالم مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وشعبان الصافي قاسم مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

كان قد استقبلت مستشفى إيتاي البارود شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب دراجة نارية بقرية الضهرية بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «رمضان احمد السيد عبد المولى 12 سنة مقيم قرية الضهرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد هاني يوسف، 18 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في الفخذ الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة».