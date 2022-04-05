عاجل .. قذيفة أوكرانية تفجر صهريح هيدروكلوريك في لوغانسك

أعلن سيرجي جايداي رئيس الإدارة المحلية في لوغانسك سقوط قذيفة أوكرانية على صهريج محمل بحمض الهيدروكلوريك، في مدينة روبيجني بمنطقة لوغانسك، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل.

«غايداي» يطالب المواطنين بعدم مغادرة الملاجئ

وطالب «غايداي» المواطنين بعدم مغادرة الملاجئ، وإغلاق النوافذ والأبواب واستخدام أقنعة الوجه الواقية، لافتاً إلى أنَّ الصهريج الحمضي الذي أصابته القذيفة الأوكرانية، كان موجوداً داخل الورش التابعة لمصنع.

وأفيد في هذا الشأن ذاته بأن الصهريج الحمضي الذي أصابته القذيفة كان يقف بإحدى ورش مصنع «زاريا».

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ41

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ41 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 فبراير، معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المواطنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.