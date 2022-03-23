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اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار في لوغانسك الأوكرانية بهدف إجلاء المدنيين

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رؤى ممدوح
09:29 ص | الأربعاء 23 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية الواقعة بإقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، الاتفاق على وقف إطلاق نار بالمنطقة لإجلاء المدنيين الذين تتعرض منازلهم إلى قصف متواصل من الجانبين الروسي والأوكراني، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية». 

أوكرانيا: مقتل 100 طفل في الضربات الروسية

وكان المدعي العام الأوكراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن 121 طفلاً قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأوكرانية في 23 من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من الغزو الأوكراني على حد تعبير الجانب الروسي، وذلك عقب الاعتراف باستقلال الإقليم والجمهوريتين الشعبيتين التابعتني له.

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بقلم رؤى ممدوح