تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة.. شاهد دراما رمضان 2022

مع انطلاق السباق الرمضاني الدرامي من عام 2022، يبحث الكثير من محبي مشاهدة المسلسلات الرمضانية عن الترددات الخاصة بالقنوات التي يتم بث المسلسلات والبرامج عليها، كما يبحث الكثير منهم عن تردد قناة الفجر الجزائرية الموجودة بين القنوات الفضائية، وحرصا منها على تحسين من جودة القناة والمحتوى المقدم عليها، تجدد التردد الخاص بها بين الحين والآخر، ما جعل محبي مشاهدة القناة يتسائلون عن التردد الجديد الخاص بالقناة.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، وكيفية تنزيلها على الريسيفر الخاص بالمنزل، والتي جاءت كما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

وجاء تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، والذي تم تغييره منذ فترة زمنية قصيرة على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات..

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي..

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fajr.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

هناك عدة خطوات متتالية والتي يجب أن يتبعها الراغب في ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لتنزيلها على الريسيفر الخاص بالمنزل، وجاءت تلك الخطوات كما يلي:

- الضغط على زر Menu الموجود في ريموت الرسيفر.

- اختيار Options من القائمة التي تظهر على شاشة التلفزيون.

- اختيار الأيقونة الخاصة بتثبيت القنوات على الريسيفر.

- اختيار التثبيت اليدوي، والذي يتيح للمستخدم تنزيل القناة التي يرغب بها فقط.

- اختيار القمر الصناعي، الذي يريد المستخدم تنزيل القناة عليه.

- إدخال التردد الخاص بالقناة، ثم إدخال معدل الترميز، وضبط معدل تصحيح الخطأ، ثم الضغط على الموافقة على ما تم إدخاله من بيانات القناة.

- يبدأ الرسيفر البحث عن القناة، وبعد الانتهاء من تنزيلها يضغط المستخدم على «حفظ» لحفظ القناة بين قائمة القنوات، ثم البحث عنها ضمن قائمة القنوات.