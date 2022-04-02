تصدرت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، تردد قناة دراما ألوان 2022 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Drama Alwan، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، حيث تتسابق القنوات الفضائية المختلفة لعرض المسلسلات والدراما بشكل حصري، وكانت قناة دراما ألوان قد أعلنت عن عرض عدد من البرامج الحصرية.

وللمهتمين، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار السلسلة الخدمات الإخبارية التي تجيب على أبرز الأمور التي يبحث عنها المواطنون، لذلك نعرض تردد قناة دراما ألوان 2022 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Drama Alwan، وأبرزها في السطور التالية:

تردد قناة دراما ألوان 2022 الجديد على النايل سات

ويمكن متابعة قناة دراما ألوان 2022، لمتابعة أحدث المسلسلات التركية المترجمة من خلال ضبط التردد على التلفاز من خلال التفاصيل الآتية:

تردد : 10853.

الاستقطاب أفقي "H".

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة دراما ألوان الجديد 2022 "7 غرب"

تردد : 11595

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 6/5

معدل الترميز 27500

ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Drama Alwan

وتعرض قناة دراما ألوان التركية عدد من المسلسلات الحصرية المترجمة أو الدبلجة، وجاءت أبرز الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم 2022، كالآتي:

- مسلسل البراءة

- ‏مسلسل القضاء

- ‏مسلسل مرعشلي

- ‏مسلسل لاكازا دي بابل

- ‏مسلسل حب منطق انتقام

- ‏مسلسل نجمة الشمال

- ‏مسلسل حب أعمي

يذكر أن المسلسلات التركية شهدت رواجًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت الكثير من القنوات العربية بشراء حقوق البث ودبلجتها باللهجة العربية السورية، ومن أشهر الدراما التي لاقت نجاح كبير في الوطن العربي، مسلسل العشق الممنوع والعشق الأسود ومسلسل نور، ومسلسل سنوات الضياع ووادي الذئاب ومسلسل حريم السلطان ومسلسل فاطمة.