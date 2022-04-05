توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 بطولة خالد النبوي.. أحداث مثيرة

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 بطولة خالد النبوي، لمعرفة المشاهد المثيرة المنتظر عرضها في الحلقة الجديدة، خاصة أن وتيرة أحداث المسلسل بدأت في الارتفاع مع مرور الحلقات، لدرجة وصلت إلى الخطوبة الوهمية بين بطل المسلسل والفنانة نور، لذلك نرصد لكم تفاصيلها خلال التقرير التالي.

توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4

كانت الحلقة الثالثة قد شهدت ادعاء الفنانة نور، بأن خالد النبوي الذي يقوم بدور «بليغ»، خطيبها الذي تعرفت عليه في إحدى المؤتمرات الطبية بالعاصمة المجرية بودابست، إلا أنَّها مجرد أكاذيب حاولت خداع والدها بها.

كما دخلت الفنانة نور في وصلة رقص مسيرة مع خالد النبوي، في أثناء تواجدهما داخل أحد المطاعم في «عزومة عائلية»، تواجد فيها والد ووالدة «نور»، وسط تصفيق جميع المتواجدين.

ولذلك فإن توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4، أن تشهد حالة من التقارب بين الفنانة نور وخالد النبوي، خلال الحلقة التي يتم ّعرضها اليوم، خاصة أن الثنائي من أبطال المسلسل الرمضاني.

ومن الأمور التي تدل على وجود حالة من التقارب بينهما في حلقة اليوم، أن الحلقة الثالثة أسدل الستار فيها على توجيه سؤال إلى الفنانة نور من والدتها، بشأن وجود مشاعر حب من جانبها اتجاه خالد النبوي، لتدخل الأخيرة في حالة من الكسوف في إشارة إلى احتمالية تحول الخطوبة الوهمية إلى حقيقية خلال الحلقات القادمة.

مسلسل راجعين يا هوى

جدير بالذكر، أنَّ خالد النبوي يجسد دور شاب مصري يعيش في أوروبا، إلا أن الديون التي حدثت له بسبب المبلغ الذي أخذه من الفنان منذر ريحانة والمقدر بنحو 5 ملايين يورو، ما دفعه للنزول إلى مصر مرة أخرى من أجل أخد الأموال اللازمة من عائلته الغنية.