سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر

رغبة الغالبية العظمي في إتمام حفلات الخطبة خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، تدفع كثير من المواطنين للبحث عن أسعار المعدن الأصفر بجميع أعيرته، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 3 أبريل، في ظل حالة التخبط والتذبذب في الأسعار التي سيطرت على السلع والمنتجات، كالذهب والدينار وغيرها، بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، والذي نتج عنه ارتفاعا في أسعار كثير من السلع.

وتلبية لرغبة المواطنين في معرفة سعر المعدن الأصفر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 3 أبريل من عام 2022، وفق الأسعار في محلات الصاغة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، إلى قيمة تراوحت بين 970 إلى 976 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18، ليصل إلى قيمة تراوحت بين 831 إلى 837 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، قيمة تتراوح بين 1109 إلى 1115 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم الأحد بين 7760 إلى 7808 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

أما عن أسعار الذهب في أسواق المال، فسجل في بداية معاملات اليوم الأحد داخل أسواق المال العالمية، ما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد نحو 996.90 جنيه، بما يعادل 54.55 دولار.

- وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الأحد، نحو 854.48 جنيه بقيمة 46.75 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 1139 جنيهًا، بما يعادل 62.34 دولار.

- كما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7975 جنيهًا، بما يعادل 436.37 دولار.