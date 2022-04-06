9 إجراءات مهمة بعد ذبح الدجاج.. وطريقتان لتداوله بشكل آمن في السوق

أكدت الدكتورة ماريان رمسيس رئيس قسم الإرشاد بإدارة الأزبكية البيطرية، وجود حرص شديد أن تكون تربية الدواجن من خلال مزارع مرخصة، تحت إشراف طبي، من أجل الحصول على البيض أو اللحم بمواصفات غذائية و صحية ممتازة، موضحة أن الدجاج يتميز بأهميته الاقتصادية والغذائية.

أسباب انتشار مرض إنفلونزا الطيور

وأشارت خلال تقرير لها إلى أن انتشار مرض إنفلوانزا الطيور من أحد أسبابه التربية المنزلية والتعامل المباشر مع الطيور الحية مباشرة من خلال محال عرض و ذبح الدواجن، وبالتالي يجب تجنب التعامل المباشر لربات البيوت مع الدواجن الحية سواء بالتربية أو الذبح.

وأضافت أنه يفضل التعامل مع الدواجن المبردة أو المجمدة من خلال مجازر مرخصة خاصة بالدواجن وتحت إشراف طبيب بيطرى يضمن سلامة المنتج من حيث الذبح و خلو الدجاج من الأمراض والتعامل السليم مع الدجاجة بعد الذبح سواء بالتبريد او التجميد، ومن ثم تغلف الدواجن بعد تصفيتها جيدا وضمان نظافتها وخلوها من الريش تمام.

إجراءات مهمة بعد ذبح الدجاج

وتابعت أنه بعد انتهاء الذبح والتنظيف للدجاج داخل المجزر توضع الدجاجة في أكياس مدون عليها بيانات مثل اسم المجزر وعلامته التجارية، وقرار وزاري خاص بالمجزر ورقم كودي له، وتاريخ الذبح ومدته الصلاحية، وزن الدجاجة و مكتوب عليها ذبحت طبقًا للشريعة الإسلامية.

طريقتين لتداول الدجاج بشكل آمن

وأوضحت أن الدجاج يجرى تداوله في السوق المصرية بصورتين آمنتين للمستهلك أولها عبارة عن دجاج مبرد، إذ يكون في الصورة الطازجة، ولا يجرى تجميده ويكون أيضا موضوع داخل أكياس تغليف مكتوب عليها كل البيانات السالف ذكرها، لكن مدة الحفظ من 3-4 أيام في درجة حرارة معينة، وثانيا دجاج مجمد يجمد مباشرة بعد الذبح والتصفية الجيدة، ويأخذ صلاحية عام من تاريخ الذبح، ويجرى تداوله مجمد صلب وحفظه في درجة حرارة -18.