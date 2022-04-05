مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة الفيوم

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار رابع أيام شهر رمضان المُبارك، فيما تبذل ربات البيوت جهوداً كبيرة للانتهاء من إعداد وجبة إفطار اليوم، بالإضافة إلى الحلوى والعصائر المختلفة، حتى يتسنى لأسرتهم تناول الإفطار والعصائر في موعده ثم تناول الحلوى الرمضانية عقب الانتهاء من تناول الإفطار.

وتقدم «الوطن» في هذا الصدد، مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة الفيوم، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّ وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم الموافق رابع أيام شهر رمضان المُبارك، فإنّ وقت الغروب اليوم الثلاثاء سيكون في تمام الساعة 6:17 مساءً، بينما يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 5:42 صباحاً.

موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان

ومن المقرر أن يرفع اذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة الفيوم، في تمام الساعة 6:17 ليُعلن انتهاء اليوم الرابع من الصيام وكسره وبدء تناول وجبة الإفطار.

مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان

أمّا عن مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان في محافظة الفيوم، فإنّ مواقيت الصلاة وفقاً للهيئة المصرية للمساحة، والتوقيت المحلي لمدينة الفيوم فإنّ مواقيت الصلاة ستكون كالتالي:

موعد أذان الفجر.. 4:14

موعد أذان الظهر.. 11:59

موعد أذان العصر.. 3:32

موعد أذان المغرب.. 6:17

موعد أذان العشاء.. 7:36