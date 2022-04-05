مواعيد صلاة المغرب في رابع أيام رمضان بالإسماعيلية

تعتبر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب من أكثر ما يبحث عنه المواطنون على محركات البحث بشكل يومي خاصة سكان المحافظات المختلفة لاختلاف مواعيد أذان الفجر وأذان المغرب.

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة مواعيد صلاة المغرب بشكل يومي للقراء لمتابعة مواعيد الصوم وموعد مدفع الإفطار وأذان المغرب.

موعد أذان المغرب رابع أيام رمضان في الإسماعيلية

ويُؤذن لصلاة المغرب في الإسماعيلية في تمام السادسة و12 دقيقة، بزيادة دقيقتين عن أول أيام الشهر المبارك، فيما يُؤذن لصلاة العشاء في تمام السابعة و32 دقيقة.

موعد أذان فجر خامس أيام رمضان

وينطلق أذان الفجر في الساعة الرابعة و6 دقائق في محافظة الإسماعيلية، أما الشروق فيحين موعده في الساعة الخامسة و35 دقيقة صباحاً، وموعد صلاة الظهر في الساعة الحادية عشرة و54 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و27 دقيقة.

دروس يومية في مساجد الإسماعيلية

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك عن دروس يومية تقدم في بعض المساجد الكبري عبر مشايخ مديرية الأوقاف ضمن صلاة التراويح.

وبحسب البيانات الرسمية فان الدروس يومية في مساجد الإسماعيلية الكبري كمساجد الإسماعيلي "المطافئ" ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد السلام ومسجد خالد ابن الوليد والمسجد العباسي.

وأكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير أوقاف الإسماعيلية، إنه شدد على مفتشي المديرية بالمرور على المساجد ومديري الإدارات طوال شهر رمضان، لمتابعة مواعيد افتتاح وإغلاق المساجد وتطبيق الشروط الاحترازية.