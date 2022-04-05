شروط الحصول على شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر في 2022

تحرص الدولة المصرية على الاهتمام كثيرا بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، ومن أهم تلك الفئات كبار السن، إذ تقدم الدولة لهم الكثير من التسهيلات، مثل تخفيض أسعار تذاكر وسائل النقل والمواصلات، كما يهتم بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهم أيضا، ما جعله يصدر شهادة رد الجميل لهم، ما جعلهم يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن شروط الحصول على شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر.

شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر

واهتماما بما يبحث عنه القراء والمتابعون دائما وبشكل مستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير شروط الحصول على شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر التابع لـ وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر

- تبدأ المدة الخاصة بشهادة رد الجميل لكبار السن من سنة تبدأ من تاريخ الإيداع في البنك بقيمة الشهادة.

- يجب أن يكون المتقدم لشراء شهادة رد الجميل لا يقل سنة عن 60 عامًا فأكثر.

- تبدأ قيمة الوديعة أو شهادة رد الجميل من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصل قيمتها حتى 2 مليون جنيه.

- يصل سعر عائد الشهادة مدة 3 سنوات فقط والذي يتم صرفه سنويا إلى 12%.

- يصل سعر عائد الشهادة ذات مدة 3 سنوات والذي سيتم صرفه شهريا إلى 11.25 %.

- كما يصل سعر عائد الشهادات ذات مدة عام واحد فقط، والذي يتم صرفه سنويا إلى 10.75%.

- كما يصل سعر عائد الشهادة ذات مدة عام والذي يتم صرفه شهريا إلى 10.25 %.

وعلى الراغبين في شراء شهادة رد الجميل والمستوفى بهم الشروط التوجه إلى إحدى فروع بنك ناصر، وتقديم طلب شراء الشهادة بالقيمة المالية التي يرغب بها صاحب الشهادة.