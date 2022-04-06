مجلس الذهب العالمي: تراجع الاحتياطي 30 طنًا.. وتركيا أبرز مشتري

قال مجلس الذهب العالمي، إن احتياطيات الذهب للبنك المركزي العالمي انخفضت بمقدار 30 طنًا في فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وهو ما لم نشهده منذ عام 2020، ومع ذلك ظلت احتياطات الذهب العالمية فوق 35600 طن، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1990.

وأوضح كريشان جوبول، محلل أول المعادن الثمينة بالمجلس، في مذكرة بحثية على موقع المجلس، أن النشاط اقتصر في فبراير على عدد صغير من البنوك، مع تغييرات كبيرة في واحد أو اثنين.

أوزبكستان كانت أكبر بائع في فبراير

وأضاف: «كانت أوزبكستان أكبر بائع في شهر فبراير، حيث خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 22 طنًا إلى 339 طنًا وهو أدنى مستوى من حيازات الذهب منذ ديسمبر 2020، فكما أشرنا سابقًا، هذه ليست أول صفقة مهمة من أوزبكستان في السنوات الأخيرة، وحتى بعد البيع في فبراير، لا تزال احتياطيات الذهب تشكل 59% من إجمالي الاحتياطيات».

تركيا تسيطر على صافي المشتريات

وسيطرت تركيا على صافي المشتريات، حيث أضافت 25 طناً إلى احتياطياتها من الذهب في فبراير، ويؤدي هذا إلى زيادة الشراء حتى تاريخه إلى أكثر من 35 طناً ويدفع إجمالي احتياطيات الذهب إلى 429 طناً (27% من إجمالي الاحتياطيات)، بحسب محلل «المجلس»، وتابع: «اشترت الهند 2.6 طن في فبراير، مما رفع إجمالي حيازاتها من الذهب إلى 758 طنًا».

وأضاف، أيرلندا المشتري الوحيد النشط في السوق المتقدمة، طنًا واحدًا من الذهب إلى احتياطاتها خلال الشهر، ويبلغ إجمالي حيازات الذهب الآن أكثر من 11 طنًا، بزيادة قدرها 88% عما كانت عليه في نهاية أغسطس 2021، عندما بدأت أيرلندا في شراء الذهب».