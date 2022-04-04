انخفاض أسعار الذهب في أول أيام «الربع الثاني».. الأوقية ستهبط لـ1910 دولارات

بعد مرور الربع الأول من عام 2022 والذي حقق فيه الذهب مستوى جيد، بدأ تداول الذهب يتراجع في أبريل، إذ انخفضت الأسعار في أول أيام تداول الربع الثاني (أبريل – يونيو) 2022، بحسب تقرير مؤسسة جولد إيرا للتداول في المعادن الثمينة، متوقعاً ارتفاع الأوقية إلى مستويات 1936- 1944 دولاراً قبل الهبوط إلى مستوى 1910.

عمليات بيع مكثفة على سوق الخزانة

ولفت التقرير إلى أن هناك الكثير من التقلبات في سوق الخزانة في الوقت الحالي، إذ تشهد السوق عمليات بيع مكثفة بسبب توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لـ أسعار الفائدة، لذا فإن السندات ذات العوائد المنخفضة ليست جذابة، كما أن أحد البنوك الروسية (بنك VTB) باع طناً مترياً من الذهب للمستهلكين الروس في مارس الماضي مع ارتفاع الطلب وسط العقوبات.

ما انعكاس عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى سنتين؟

واستند التقرير إلى رأي كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، بول أشوورث، الذي قال إن انعكاس عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى سنتين هذا الأسبوع، أدى إلى تكهنات برفع أسعار الفائدة مما سيدفع بسرعة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

تعرف على أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة، كالتالي:

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 1109 جنيهات.

- جرام الذهب عيار 21 بسعر 970 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 18 بـ931 جنيهًا.

- سعر الأوقية 34.477 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7760 جنيهًا.

- وبيع الكيلو بـ1.108571 جنيه.