«جولد إيرا»: الذهب على أعتاب أكبر مكسب «ربع سنوي» منذ سبتمبر 2020

يستعد الذهب لتحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020 حيث أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، واكتسب المعدن الأصفر 5.6% حتى الآن في الربع الأول من عام 2022 و1% من تحركات الشهر الحالي، بحسب تقرير مؤسسة «جولد إيرا» البحثية المتخصصة في مجال أبحاث المعادن الثمينة.

وبحسب التقرير، فإن البيانات العالمية تشير إلى أن الضغوط التضخمية تستمر في التصاعد بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا مع عدم وجود إشارات على التضخم سوف ينحسر في أي وقت قريب، مع وجود توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

زيادة التضخم والاستهلاك

ولفت التقرير إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وما كشفه عن زيادة في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.62% على أساس سنوي، مع توقعات ارتفاع التضخم الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث من المتوقع أن يأتي عند 9.01% مقارنة بالربع المثيل العام الماضي.

توقعات بارتفاع الأوقية لـ1935 دولار

وتابع التقرير: «قد يكون المسار الذي نراه حالياً هو هبوط الأوقية باستهداف مستويات 1911 دولارا، وقد يكون لدينا تصحيحات إلى مستويات 1930-1935 دولار، ومن بعد ذلك تكون تلك المستويات هي مستويات مقاومة لتحركات الأسعار وقد نشاهد من تلك المستويات هبوط في تحركات أسعار الذهب».

وسجلت أسعار الذهب عند كتابة الخبر، في السوق المحلية، 1114 جنيه سعراً لجرام الذهب عيار 24، و975 جنيه عيار 21، و836 جنيه لجرام الذهب عيار 18، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) مبلغ 7800 جنيه، وبلغ سعر الأوقية 34654 جنيه مصري.