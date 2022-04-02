انخفاض أسعار الذهب .. تقرير مؤسسة «بي تي سي» يكشف الأسباب

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث سجلت الأسعار انخفاض ملحوظ بالرغم من تحقيقها ارتفاعا كبيرا منذ بدء العام وكذلك منذ الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلت الجميع يتجه إلى شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا للأدخار.

وقالت مؤسسة «بي تي سي» إحدى المؤسسات البحثية في شؤون الذهب وتجارة الذهب الخام، إن الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات أمس، حيث تسببت انخفاض الأسعار في تحقيق انخفاض أسبوعي للعديد من الأسباب.

عوامل كثيرة أدت لانخفاض الذهب

وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن تراجع أسعار الذهب جاء نتيجة لعدة أسباب، وأهمها ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي، وارتداد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليتجاوز 2.4%، وصدور تقرير وظائف أمريكي متوازن، ومواجهة أسعار الذهب مقاومة قوية عند مستوى 1940.

وأشارت إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بالأحداث السياسية والاقتصادية على مستوى العالم وبالتالي لا يوجد توقعات فعلية بالزيادة أو النقصان.

تأثير سعر الفائدة على الدولار على أسعار الذهب

ولفتت إلى أن أسعار الذهب ترتبط أيضا ببعض التقارير الشهرية الخاصة بزيادة أو نقصان سعر الفائدة على الدولار، وكذلك معدل البطالة و حجم الوظائف المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار مستوى العرض و الطلب في السوق المصري والعالمي.

وأوضحت مؤسسة «بي تي سي» أنه بالرغم من ذلك سيظل الذهب هو الملاذ الأمن كما يطلق علية، ولكن اذا توافر سيولة مع المواطنين فعليهم الاتجاه إلى ادخار المبلغ في الذهب ولكن على المدى البعيد، حيث أن اى وقت يكون مناسب للشراء.

ويعتبر الذهب أفضل مكان لادخار الأموال والاستثمار به، ولكن على فترات كبيرة حيث انه لا يجب بيع الذهب لتحقيق مكسب به قبل مرور عام على الأقل