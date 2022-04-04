جولد بيليون: نتوقع ارتفاع جرام الذهب عيار 21 إلى 1000 جنيه

شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي؛ على الرغم من تصاعد التوترات الدولية الأخيرة.

جولد بيليون: الأخبار الإيجابية للدولار تسحب السيولة من سوق الذهب

وأرجعت مؤسسة «جولد بيليون» لتداول المعادن الثمينة تذبذبات سوق الذهب ليميل سعر الجرام نحو الانخفاض، إلى الأخبار الاقتصادية يوم الجمعة الماضي، من البطالة والوظائف في الولايات المتحدة، والتي جاءت إيجابية إلى حد ما لصالح الدولار الأمريكي.

التوترات الجيوسياسية تدفع سعر جرام الذهب للتماسك

وتابعت المؤسسة البحثية، «كان من الممكن أن نشهد تراجعا حادا للذهب لولا تماسك المعدن مستفيدًا من التوترات الجيوسياسية والسياسية الحالية».

سعر الدولار يسجل تراجعا طفيفا أمام الجنيه

وعلى الجانب الآخر، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك المحلية بما يقارب 2 قرش فقط منذ ختام الشهر الماضي، وحتى يومنا هذا، ولم يكن لهذا التراجع تأثير كبير على أسعار الذهب.

كل هبوط فرصة للشراء.. توقعات بوصول سعر الجرام إلى 1000 جنيه

وبناءً على المعطيات الحالية توقعت مؤسسة جولد بيليون أن تعاود أسعار الذهب الصعود من وحول الأسعار الحالية (974 جنيها) لتستهدف بذلك مستويات (990...1000) للجرام عيار 21.

فيما أشارت المذكرة البحثية إلى أنَّ كل هبوط هو فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل، وفقا للمستهدفات المذكورة في التقرير مسبقا.

وتابعت، «تم التأكيد من قبل على أنه في ظل هذا الكم من الأحداث الحالية التي لا شك أنها تؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر يصعب توقع الاتجاه، لذلك كن حذرًا قبل اتخاذ القرار إذا كنت ممن يتداول أو يستثمر في الذهب».