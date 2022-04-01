الذهب يتراجع عالميا وتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما أثرت قوة الدولار الأمريكي على الطلب نحو الملاذ الآمن، تزامنا مع تراجع وتيرة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي يمكن أن تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1930.16 دولارًا للأوقية، حيث يمضي في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضًا بأكثر من 1٪، وفقا لوكالة «رويترز».

تراجع العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.9% إلى 1936.20 دولار، ولا يظهر الذهب أي إشارات تدل على وجود طلب على المعدن الأصفر في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال «جيفري هالي»، كبير المحللين في مؤسسة «أواندا» إن الدولار الأمريكي عزز مكاسبه مقابل العملات الرئيسية اليوم الجمعة، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، قبل تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسي الذي يمكن أن يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليقرر ما إذا كان سيقدم على رفع جديد لسعر الفائدة حتى 50 نقطة أساس الشهر المقبل، أم لا.

بيانات الوظائف الأمريكية

وقال «ستيفن إينيس»، الشريك الإداري في مؤسسة «إس بي آي أسيت»: «بيانات الوظائف الأمريكية من شأنها أن تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لديه زخم أساسي أكثر مما افترض بنك الاحتياطي الفيدرالي سابقًا».

وذكرت الوكالة أن سعر الذهب الفوري قد يختبر السعر الفوري للذهب دعمًا عند 1924 دولارًا للأونصة، مع وجود فرصة جيدة للاختراق ما دون هذا المستوى والهبوط نحو1898 دولارًا، وفقًا للمحلل الفني لـ «رويترز»، وانج تاو.

في المقابل تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 24.72 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 982.68 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 2.1 ٪ إلى 2،308.24 دولا، وكلا المعدنين كانا في طريقهما لرابع خسارة أسبوعية على التوالي.