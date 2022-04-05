ماذا تعرف عن عيار الذهب الدولي 999؟.. خبير يجيب

يعتبر معدن الذهب من أثمن المعادن التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وتصل درجة انصهاره إلى 1064 درجة مئوية، وهو من الفلزات، ويرمز له بالرمز «Au»، ويوجد في الطبيعة في قيعان الأنهار، وفي باطن الأرض، وقمم الجبال.

الذهب عيار 24 قيراط نسبة نقاوته 99.9%

محمود المغربي خبير صناعة الذهب، يتحدث عن عيارية الذهب والتي يطلق عليها عيار 24 قيراط، موضحًا أن هذه المعيارية على الذهب الخالص، والذي تصل نسبة نقاوته الى 99.9%، أو 999، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الذهب لم يُخلط بأي معدن آخر، إذ يتميز بملمس ناعم وسهل تشكيلة وانصهاره.

واضاف «المغربي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذهب معدن نبيل، إذ يعتبر الذهب هو المعدن الوحيد الذي يقاوم التآكل والأكسدة والحموضة.

وأوضح خبير صناعة الذهب، أنه يجري قياس الذهب بمعياريته، ومدى نقاوته، بالإضافة إلى المقاس الأمريكى، مضيفًا أنه كلما زاد الرقم المعبر عن معيارية الجرام كانت نسبة الذهب فيه أعلى، موضحًا أن عيار 24، تكون درجة النقاوة فيه 1000 أو 999، أو 99.9، حيث تكون هذه السبيكة من الذهب الخالص تمامًا، وتُصنع باقي أعيرة الذهب منها.

الذهب عيار 21 قيراط نسبة نقاوته 875

وأوضح أن هناك نوع آخر من الذهب يكون عيار 22 قيراط ودرجة النقاوة به أقل ويحتوى على نسبة أعلى من المعادن الأخرى، إذ تكون درجة نقاوته 917، أما الذهب عيار 21 قيراط فتكون درجة نقاوته 875، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في السوق المصري، ويستخدم في «الشبكة» والهدايا المختلفة، وأما عن الذهب عيار 18، فدرجة نقاوته 750، ويحتوي على كميات أكثر من المعادن مقارنة بالذهب عيار 21 وعيار 22.