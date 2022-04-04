استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر.. وتجار يتوقعون تراجعه

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-4-2022 في محلات الصاغة بمصر، لليوم الثاني على التوالي، في ظل استقرارها عالميا أيضا.

أسعار الذهب اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1.109 جنيه، ويباع عيار 21 بسعر 970 جنيهًا، فيما يباع عيار 18 بسعر 831 جنيهًا، أما الجنيه الذهب يباع بسعر 7.760 جنيه، وعالميًا استقر سعر أوقية الذهب عند 1.924.98 دولار، وذلك وفقًا للبورصات العالمية.

أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار المعدن النفيس استقرارًا عالميًا، بسبب كونه مدعومًا بارتفاع سعر الدولار الأمريكي، بعد توقعات برفع سعر الفائدة بشكل كبير في بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية.

ويؤدى ارتفاع الدولار إلى أن يكون الذهب أقل جاذبية، نظرًا لوجود علاقة عكسية بين الدولار والذهب فكلما انخفض الدولار ارتفع الذهب، والعكس صحيح.

وكانت أسعار الذهب، تراجعت تزامنًا مع إغلاق البورصات العالمية الجمعة الماضي، مدعومة بمستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والمحادثات بين الجانبين.

وبحسب نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية سابقًا، رجح أن يكون هناك تراجعًا في سعر الذهب اليوم مع ارتفاع سعر الدولار والفائدة عالميًا.

تحسن الطلب على الذهب قبيل عيد الفطر

وتوقع «نجيب»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تتحسن مؤشرات الطلب في الأسواق على المشغولات الذهبية خلال النصف الثاني من شهر رمضان، لاسيما قبيل عيد الفطر لأجل حفلات الزواج والخطوبة.

وتستعد المحال لعيد الفطر من خلال صناعة مشغولات جديدة تلبى كافة الاحتياجات وتتلاءم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، إذ تعاني الأسواق من الركود وتراجع الطلب، لذا يرى «نجيب» أن تظهر آثارها الإيجابية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وقبيل عيد الفطر، مفسرًا تراجع الشراء إلى عادات وتقاليد الشهر الجاري، إذ تتجه كافة عمليات الشراء إلى المأكل والمشرب.