أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ976 جنيها

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهات ليباع عيار 24 مقابل 1019جنيهًا، وعيار 21 بسعر 976 جنيهًا، فيما يباع عيار 18 بسعر 837 جنيهًا، أما الجنيه الذهب يباع بسعر 7.808 جنيه، ويأتي ذلك بسبب مفاجأة غير متوقعة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم

وأرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أسباب الارتفاع إلى مضاربات المستثمرين وتزايد الطلب على المعدن النفيس في ظل المخاوف حيال تفشي كورونا في الصين واستمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن السعر لم يكن محفزًا على البيع فهناك تذبذب في أسعار الذهب خلال اليوم الواحد، موضحًا أن حالة الركود هي سيدة الموقف للمعدن الأصفر خلال اليوم الواحد.

تحركات الذهب اليوم

وكشف نادي نجيب عن تحركات الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات، وسرعان ما ارتفعت عقود الذهب الفورية منتصف التعاملات وبنسبة 0.38% وسجلت حوالي 1932.30 دولار للأوقية، بينما سجلت عقود الذهب الاَجلة حوالي 1933.92 دولار للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ ولكنه لا يزال يستقر دون مستويات 99.00 نقطة، وسجل حوالي 98.82 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.19% تقريبا.اسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأشار نجيب إلى أن ارتفاع الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم بسبب تجدد المخاوف حيال تفشي فيروس كورونا في الصين مجددا وهو ما يؤدي إلى جاذبية المعدن الأصفر ويدعم الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن.