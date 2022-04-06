سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-4-2022 في البنوك المصرية

خلال الفترة الماضية وبعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ازدادت عمليات البحث من المواطنين وخاصة العاملين في الخارج عن سعر الدينار الكويتي، وذلك نظرا لأنها أعلى عملة مقابل الجنيه المصري.

وسعيا من «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية المختلفة، اليوم الأربعاء، الموافق 5 أبريل، وفق الموقع الرسمي للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.16 جنيه للشراء مقابل 60.15 جنيه للبيع، فيما وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 57.64 جنيه للشراء مقابل 60.30 جنيه للبيع، وسجل سعر بيع الدينار الكويتي 59.86 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل 60.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 56.15 جنيه للشراء مقابل 60.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عن بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما سجل اليوم سعر بيع الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.12 جنيه للشراء و60.12 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

كما جاء سعر بيع العملة الكويتية 57.66 جنيه للشراء مقابل 60.29 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي، فيما سجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.44 جنيه للشراء مقابل 60.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.29 جنيه للبيع مقابل 18.19 جنيه للشراء.