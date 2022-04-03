سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-4-2022 في البنوك المصرية

حظي سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 3 أبريل بجانب كبير من عمليات البحث، كونها واحدة من العملات محل اهتمام الكثير من الأشخاص، خاصة الذين يبحثون عن وظائف في الخارج، كون عملة الكويت من الأوراق النقدية ذات البيع والشراء العالي في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

وتقدم «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وفق آخر تعاملات، وردت اليوم الأحد الموافق 3 أبريل، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر 57.73 جنيه للشراء مقابل 60.34 جنيه للبيع، وسجل سعر بيع الدينار الكويتي 59.86 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل 60.34 جنيه للبيع، ووصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.23 جنيه للشراء مقابل 60.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري سجل الدينار الكويتي سعر 57.73 جنيه للشراء مقابل 60.34 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عن آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

واليوم الأحد سجل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.42 جنيه للشراء و60.30 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وسجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.47 جنيه للشراء مقابل 60.29 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر بيع العملة الكويتية 57.76 جنيه للشراء مقابل 60.39 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الدولار

فى بنك المشرق سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد نحو 18.34 جنيه للبيع مقابل 18.24 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.35 جنيه للبيع مقابل 5 18.2 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 18.22 جنيه للبيع مقابل 18.32 جنيه للشراء.