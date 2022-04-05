سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-4-2022 في البنوك المصرية

يتابع الكثيرون بشكل يومي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وشركات الصرافة، خاصة من يخططون للسفر ويرغبون في تحديد أفضل أماكن البيع والشراء.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها في المجال الاقتصادي، نعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق بداية المعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الجاري، في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.16 جنيه للشراء مقابل 60.15 جنيه للبيع، فيما وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 57.64 جنيه للشراء مقابل 60.30 جنيه للبيع، وسجل سعر بيع الدينار الكويتي 59.86 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل 60.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 56.15 جنيه للشراء مقابل 60.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عن بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما سجل اليوم سعر بيع الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.12 جنيه للشراء و60.12 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وبلغ سعر بيع العملة الكويتية 57.66 جنيه للشراء مقابل 60.29 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي، فيما سجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.44 جنيه للشراء مقابل 60.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.29 جنيه للبيع مقابل 18.19 جنيه للشراء.