سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3-4-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين، والذي حظى باهتمام الجمهور المصري، كونه واحدًا من العملات محل اهتمام الكثير من الأشخاص، خاصة الذين يبحثون عن وظائف في الخارج، وكون عملة الكويت من الأوراق النقدية ذات البيع والشراء العالي في البنوك.

وعليه ترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وفق بداية التعاملات، التي وردت اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.16 جنيه للشراء مقابل 60.15 جنيه للبيع، فيما وصل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 57.64 جنيه للشراء مقابل 60.30 جنيه للبيع، وسجل سعر بيع الدينار الكويتي 59.86 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل 60.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 57.68 جنيه للشراء مقابل 60.29 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عن آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين، كما سجل اليوم سعر بيع الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.12 جنيه للشراء و60.12 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وبلغ سعر بيع العملة الكويتية 52.12 جنيه للشراء مقابل 51.37 جنيه للشراء، في بنك عودة وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين، فيما سجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.44 جنيه للشراء مقابل 60.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار

في بنك مصر سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين نحو 18.33 جنيه للبيع مقابل 18.23 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.33 جنيه للبيع مقابل 18.23 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.19 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء.