إصابة 6 في انقلاب «سوزوكي» على زراعي إسكندرية بعد كوبري قها

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر إنقلاب سيارة «سوزوكي» على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي السريع، أمام مدينة قها في محافظة القليوبية، باتجاه القاهرة.

جرى الدفع بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة إلى طبيعتها في مكان الحادث، عقب رفع آثار الحادث، دون تاثير على حركة المسافرين على الطريق، خاصةً في شهر رمضان.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة في قها

تلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين على الطريق الزراعي، باتجاه القاهرة، بعد كوبري قها، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتم إخطار جهات التحقيق، وأمرت بانتداب المهندس الفني لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم، وإخلاء السيارة المتسببة في الحادث إلى جانب الطريق، لتسهيل حركة المرور، وعدم تعطل مصالح المسافرين.

وتبين أن المصابين يعانون من جروح وكدمات مختلفة، وكسور في الوجه والذراعين والقدمين، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.