المصريون في إيطاليا يستقبلون رمضان بالفوانيس والموائد الجماعية «صور»

احتفلت الجالية المصرية بأول أيام شهر رمضان الكريم، في مختلف مدن إيطاليا، واستعد ما يقرب من 600 ألف مواطن مصري لاستقبال الشهر الكريم من خلال تزيين المنازل وإعداد الموائد بعد توقف مراسم الاحتفال لأكثر من عامين بسبب قيود كورونا التي فرضتها السلطات الإيطالية لمنع تفشى الفيروس بالبلاد، كما فتحت المساجد أبوابها أمام المصلين وعادت التجمعات مرة أخرى إلى جانب توزيع المواد الغذائية والمساعدات للمحتاجين.

وهنأت السلطات الإيطالية الجالية المسلمة بحلول شهر رمضان المبارك، كما قدمت العديد من مجالس المدن والأساقفة الكاثوليك في جميع أنحاء البلاد التحيات الرمضانية للمجتمعات المسلمة المحلية.

ورفعت الحكومة الإيطالية إجراءات الطوارئ السبت الماضي، ما سمح للمسلمين بالتجمع في المساجد للصلاة، بحسب صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية.

استعدادات المصريين بشهر رمضان فى إيطاليا

وقالت نورا سليم إحدى المصريات المقيمات في مدينة ميلانو بإيطاليا، في تصريحات لـسمح للمسلمين بالتجمع في المساجد للصلاة، بحسب صحيفة «الوطن»، أنها زينت حوائط منزلها بالفوانيس والهلال والنجوم استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأضافت أن المصريين المقيمين في مدينة ميلانو يستعدون لإجراء موائد إفطار جماعية بداية من الأسبوع المقبل، خاصة أنهم لم يجتمعوا منذ بداية جائحة كورونا في إيطاليا.

زينة وفوانيس داخل بيوت المصريين في ميلانو

وفي السياق ذاته، أضافت منى محمد إحدى المقيمات بمدينة روما، أنها تتمنى العودة إلى مصر للاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك التي يشترك فيها الجيران والأهالي في تزيين الشوارع وتحضير مستلزمات الشهر الكريم، معربة عن صعوبة الصيام في إيطاليا بسبب عدد الساعات الطويلة مع عدم تغيير نظام العمل كمثل باقي الدول الإسلامية، ما يصعب على الأطفال صيام ما يقرب من 15 ساعة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، باسم جامع روما الكبير، الجمعة الماضية، أن شهر رمضان للعام الجاري 1443، يبدأ يوم الأحد بروما، والسبت في ميلانو.