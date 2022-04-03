بايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان.. ويستشهد بآية قرآنية

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم، بحلول شهر رمضان الكريم، الذي بدأ السبت في عدد من الدول العربية والإسلامية، مستشهدا بآية من القرآن الكريم.

واستغل الرئيس الأمريكي حلول شهر رمضان الكريم ليوجه دعوة للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة، في وقت تتواصل عملية إعادة البناء من وباء كورونا.

بايدن: الإسلام يعلمنا أن نعامل بعض كما نحب أن نتعامل

وقال الرئيس الأمريكي، إن القرآن الكريم قال: «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره»، مضيفا أنه كل يوم يسمع عن «روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء».

المآسي تذكرنا بإنسانيتنا

واستعان الرئيس الأمريكي في تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان، بهذه الآية التي تأتي في سورة الزلزلة.

وتابع: «تذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا».