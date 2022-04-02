«أرقام X الزراعة» يتضمن إحصاءات مجمعات الخدمات ضمن مبادرة حياه كريمة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من إصداره الرابع «أرقام X الزراعة»، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصري.

وأشار الإصدار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، عدد من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة، في القرى المستهدفة، وبلغ ‘جمالي المجمعات حوالي 332 مجمع خدمات زراعية.

المجمعات الخدمية تقدم خدماتها للقرى المستهدفة

وتقدم المجمعات الخدمية، كافة الخدمات الزراعية وفقاً لإحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان.

وتشمل المجمعات الخدمية، 316 وحدة بيطرية، و329 جمعية زراعية، 305 مركز إرشادي، و46 مركز لتجميع الألبان.

انفوجراف وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»

ويصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.