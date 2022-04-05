أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل، وتعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حراراتهم قبل السماح لهم بدخول المدارس.

جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022 ينتهي 11 مايو

وأضافت المديرية في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022، ينتهي يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لفهم كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على فهم طالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022 يطبق القرار الوزاري 313

ونوهت المديرية إلى أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 والقرار رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوي الشامل، وذلك بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022.

وأكدت، أنه يجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، وتقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً لمدة ساعة ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بخمسة عشر يوما ويجرى الامتحان العملي لمادة العلوم في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة ويختار الطلاب نشاطين من الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته واهتماماته.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول في اليوم نفسه حسب جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022.

جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022

-يعقد يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف.