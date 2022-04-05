عاجل .. «تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جداول امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2022، موضحة أنَّ الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.

تبدأ من 7 حتى 19 مايو 2022

وأكّد أشرف سلومة مدير المديرية على مديري العموم الإدارات التعليمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات، موضحاً أنَّ الامتحانات تعقد على فترتين.

ونوه مدير المديرية، إلى أنَّه يجرى حالياً الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكّد أشرف سلومة على جميع المعلمين، بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية والانتهاء من شرح الدروس في مواعيدها المحددة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.