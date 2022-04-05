جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني الجيزة.. تنتهي 19 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني الجيزة، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من 14 مايو المقبل ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني الجيزة ينتهي 19 مايو المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التي تركز على فهم الطالب لمخجرات التعلم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني الجيزة

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 14 مايو المقبل لمدة ساعتين ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد 15 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة العلوم يوم الإثنين 16 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين 16 مايو المقبل لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 17 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 18 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 19 مايو المقبل لمدة ساعتين، وامتحان التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية لمدة ساعة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فيما يتعلق بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني الجيزة، أنه يتم تطبيق القرار الوزاري 313 لسنة 2011 والقرار 377 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل وتعديلاته، موضحة أن امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري.

ونوهت المديرية بإعفاء الطلاب المتقدمين على نظام المنازل من جميع الأنشطة التربوية والحاسب الآلي، ويختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته ويكون التقويم عملياً قبل نهاية الفصل الدراسي وتخطر لجان النظامك والمراقبة بالنتيجة.