تدريس ومحاماة وهندسة.. تعرف على أبرز المهن في الأعمال الدرامية

يتنافس نجوم الفن، خلال الموسم الرمضاني في تقديم عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة والمتميزة كل عام، ولكن هذا العام تختلف هذه الدراما، في نوعية الأعمال التي تقدمها، إذ تستعرض أهمية بعض المهن الحياتية، للأشخاص كـ مهنة المحاماة التي ظهرت في مسلسل «سوتس».

وخلال هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز المهن التي جاءت في دراما رمضان 2022.

مسلسل سوتس

استطاع الفنانان آسر ياسين، وأحمد داوود، خطف الأنظار، خلال عرض أولى حلقات مسلسل سوتس، التي تدور حول فكرة المحاماة، إذ يجسد «آسر»، شخصية محامٍ معروف، ومجتهد، يعمل لدى شركة محاماة كبيرة، يتقابل مع «داوود»، خريج كلية الحقوق، ويعمل معه، لتتوالى أحداث العمل الدرامي بعد ذلك.

وحاز مسلسل سوتس، بطولة كل: آسر ياسين، وأحمد داوود على شعبية جماهيرية كبيرة، وإشادات كثيرة، حول أداء فريق عمله، الذي يحتوي على كوكبة كبيرة من النجوم، منهم: صبا مبارك، وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، كما يُعد هذا العمل الدرامي سيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

مسلسل دايما عامر

ولم يكن مسلسل سوتس، هو الوحيد إذ تناول مسلسل دايما عامر، عددًا من القضايا التي تخص التعليم، والطلاب في مرحلة دراسية معينة، إذ يستعرض أهمية دور المدرس والمشرف الاجتماعي على الطلاب.

ويعمل الفنان مصطفى شعبان، مشرف اجتماعي، على طلاب المدرسة، ويُدعى «عامر»، وخلال أحداث مسلسل دايما عامر، يتلقي «مصطفى»، بـ إحدى المدرسات ثم يقع في حبها.

ويشارك في مسلسل دايما عامر، عدد كبير من الفنانين، منهم: صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد ثروت، نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، محمد محمود، أحمد الشامي، لبلبة، سماء إبراهيم، سينتيا خليفة، ميرنا نور الدين، وعدد من الشباب منهم، يوسف وائل نور، أحمد عنان، يارا المليجي، منار عبدالحليم، لمى كتكت.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ما زال مسلسل في بيتنا روبوت 2، محققًا نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا، بين متابعيه، إذ يقدم دور المهندس واخترعاته التي ممكن أن تفيد المجتمع بشكل كبير، إذ تم استخدامها بشكل صحيح.

ويقدم الفنان هشام جمال، شخصية «يوسف»، الذي يعمل مهندسًا، ولديه العديد من الاختراعات التي يحب أن ينفذها في شركته الخاصة به، منها صناعة «الروبوت»، لتتوالى الأحداث بعد ذلك في إطار كوميدي.

وبجانب هشام جمال، يشارك في تقديم مسلسل في بيتنا روبوت2، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.