«الأرصاد»: رياح وأمطار حتى الجمعة.. خففوا الملابس بعد شم النسيم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت منخفضة رغم بدء فصل الربيع، وستستمر كذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع الأسبوع المقبل، «غدًا يوجد نشاط رياح شمالية غربية مصحوبة بالأتربة وفرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى من الليلة، وتستمر غدًا»، موضحة أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار على مدار الأسبوع.

الثلاثاء والأربعاء المقبلان سيشهدان اضطراب الملاحة البحرية

وناشدت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، عدم البدء في تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، رغم أن غدًا البداية الرسمية لفصل الربيع، مؤكدة أن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيشهدان اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، « يا ريت تخففوا الملابس بعد شم النسيم ، مش قبل كده، الأحوال بعد شم النسيم هتستقر، خاصة بعد يوم 25 إبريل».

سيظل الطقس في حالة عدم الاستقرار

وأوضحت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك أيام دافئة تتعرض لها مصر، خلال الفترة المقبلة، لكن سيظل الطقس في حالة عدم الاستقرار، إذ سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وهي أقل من المعدلات الطبيعية بنحو 6-7 درجات، على مدار هذا الأسبوع متوسط درجات الحرارة ما بين 16-17 درجة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، وهناك نشاط للرياح من اليوم وحتى الجمعة المقبلة يزيد من إحساسنا ببرودة الجو أكثر.

هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة لمتوسطة اليوم وغدًا

وأكدت أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، إذ نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ورياح شمالية قادمة من جنوب وشرق أوروبا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي لغياب أشعة الشمس، و هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة لمتوسطة اليوم وغدًا على السواحل الشمالية والقاهرة وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.