«شيرين» تساعد «ديدي» في محنتها.. ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الرابعة بطولة يسرا

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الرابعة بطولة يسرا، أثار فضول كثير من متابعي العمل، عبر المحرك الشهير «جوجل» على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد أن شهدت الحلقة العديد من التطورات المشوقة خلالها.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الرابعة بطولة يسرا

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل أحلام سعيدة، بمحاولة تدخل نبيل نور الدين والذي يجسد شخصية المحامي الخاص بأسرة «ديدي»، للصلح بين الأخيرة وشقيقها «صالح»، والذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، لكن الأخيرة رفض الأمر بشدة، وانفعل على الأول.

وتوالت المشاهد بظهور ابن «ديدي» الذي ذهب إبلى منزلها فور علمه بأنها فقدت بصرها إثر تعرضها لحادث سيارة، وطلب منها أن يقيم معها لرعايتها، لكنها رفضت وطردته من مسكنها.

وحاولت كل من «شيرين» وتلعب دورها غادة عادل، و«ليلى» التي تجسد شخصيتها مي كساب، في مساعدة «ديدي هانم»، بعد علمهما بأن الأخيرة تعيش بمفردها في منزلها رغم ظروفها المرضية الصعبة.

وفيما بعد قررت كل من «شيرين» و«ليلى» لإحضار فتاة تدعى «صدفة» والتي تلعب دورها الفنانة شيماء سيف، لتقوم بخدمة «ديدي»، ورعايتها في مرضها، وهو ما قابلته الأخيرة بالترحاب.

أبطال وأحداث مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة أحلام سعيدة مجموعة من الفنانات، هن، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، انتصار، مي كساب، إلى جانب نخبة من الفنانين، من بينهم، عماد رشاد، تامر هجرس، نبيل نور الدين، هشام إسماعيل، نور محمود.

والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة، في إطار كوميدي اجتماعي، نحو 3 سيدات تجمعهم إحدى جلسات العلاج النفسي عن طريق الصدفة، ومن ثم يصبحن أصدقاء وتتوالى المواقف بينهن.