قرعة علنية لتوزيع 47 منزلاً بدوياً ضمن «حياة كريمة» بالقنطرة شرق

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، القرعة العلنية لتوزيع 47 منزلاً من المنازل البدوية، كمرحلة أولى من مبادرة تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في قرى مركز ومدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المهندس أحمد عصام الدين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تهدف إلى تطوير الريف المصري، وفق خطة الدولة وتوجهاتها بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير عيشة كريمة للمواطن البسيط، ضمن «رؤية مصر 2030».

«عصام»: القنطرة شرق تحظى باهتمام القيادة السياسية

وقال نائب محافظ الإسماعيلية إن أعمال تطوير قرى مركز ومدينة القنطرة شرق تحظى باهتمام بالغ ورعاية القيادة السياسية، باعتبارها البوابة الشرقية لمحافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الريف المصري.

أسماء الحاصلين على المنازل البدوية

وقام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، بتوزيع 20 منزلاً من المنازل البدوية، على كل من:

- زايدة سعيد ناصر سعيد

- محمد سلمان مسلم سالم

- محمد حسن دخل الله

- إبراهيم موسى سالم

- فايزة سالم سلامة

- منصور سعيد ناصر

- محمد سعيد ناصر

- محمد عودة نمر

- رضا الشربيني محمد

- عبير محمد عبد الرحمن

- دخل الله حسن دخل الله

- مصطفى حسيني إبراهيم

- سالم محمد حمد

- نفيسة محمد سويلم

- جمال الدين عبد الحميد

- فاطمة نمر عيد

- محمد سالم سلامة

- علي عبد اللطيف عبد الرحمن

- محمد عبيد سليمان

- عزة علي السيد محمد

توزيع 27 منزلاً بقرية «التقدم»

كما تم توزيع 27 منزلاً من المنازل البدوية على عدد من الأسر بقرية «التقدم»، وهم:

- صباح خضر نبيه

- محمود فوزي محمود

- شريف عبد العزيز رجب

- نشوى السيد علي محمد

- عبد العزيز سالم علي

- فرج سعود علي

- مجدي عبد العزيز إبراهيم

- يوسف نصر الله ناصر

- رانيا عبد الفتاح محمد

- رامي محمد عبد القادر

- فاتن محمد عبد القادر سالم

- عمرو محمد عبد القادر

- عليان سالم سلامة

- السيد محمد السيد

- أسمهان أحمد محمد

- هناء علي إسماعيل

- نسمة عبد الهادي حسن

- جمعة عبد الحميد عبد العزيز

- رضا خلف محمد أحمد

- عبد المنعم محمد محمود

- تغريد عبده محمد

إبراهيم مصطفى سالم

- أنعام مرعي الديب

- ناصر نصر الله ناصر

- انتصار السعيد الشحات

- نهى متولي محمد

- إسماعيل أحمد عبد القادر