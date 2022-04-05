روسيا تنشر فيديو يرصد وحشية الجنود الأوكرانيين ضد المدنيين العزل

نشرت روسيا في إطار محاولاتها للرد على الاتهامات الغربية بارتكاب انتهاكات ومذابح في أوكرانيا، بفيديو يصور مدنيين عزل يتعرضون للضرب بطريقة وحشية من جانب عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دنيبرو الواقعة شرق أوكرانيا.

الجنود الأوكرانيون يضربون المدنيين

وأشارت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، إلى انتشار مشاهد على الإنترنت تعرض خلالها مدنيون عزل للضرب بطريقة وحشية من جانب عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.

ولفتت إلى أن بعض الرجال المدنيين أبدوا عدم رضاهم عن تصرفات الجيش الأوكراني ما عرضهم للتعذيب، وتقييد الأيدي إلى الخلف والركل والضرب بوحشية بشكل جماعي من قبل أفراد القوات المسلحة الأكرانية، التي تضم في صفوفها من تصفهم روسيا بكتائب النازيين الجدد.

وأضافت أن الجنود صوروا عملياتهم الانتقامية من المدنيين العزل، وظهروا في المقطع المصور وهم يمارسون ساديتهم بسعادة غامرة وبحماس، كما لو أن قلوبهم من صخر، أو أنهم من دون أرواح ولا مشاعر بشرية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

روسيا تنشر فيديوهات لقتل مدنيين عزل في أوكرانيا

وفي وقت سابق، نشرت أوكرانيا فيديوهات لما قالت إنه عمليات قتل مدنيين عزل من جانب القوات الروسية في بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، كما ظهر قبر في إحدى كنائس البلدة به عدة جثث في أكياس سوداء.

وردت روسيا على هذه الاتهامات بأن هذه الفيديوهات تمثيلية مُفبركة في إطار الحرب الدعائية ضد موسكو، لافتة إلى أنها رصدت عمليات تصوير فيديوهات مفبركة جديدة في مدن أخرى مثل موشون شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية حسب الرواية الروسية.