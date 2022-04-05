وزراء خارجية العرب يبحثون مع نظيرهم الأوكراني حل الأزمة مع روسيا سلميا

بعد يوم من لقائها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو، عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، ركزت على الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة وقف إطلاق النار

وأكدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية، خلال اللقاء الذي عقدته في العاصمة البولندية وارسو، ضرورة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأعرب الوفد الوزاري العربي، عن قلقه من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، كما جرى بحث جهود وقف النار والتوصل لاتفاق لحل الأزمة واستعادة السلم والأمن.

الوفد الوزاري العربي يدعم مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وأكد الوفد دعمه مسار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، واستعداده لدعم هذا المسار؛ للتوصل لوقف العمليات العسكرية، تمهيدا لحل سياسي للأزمة على الأسس التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والمصالح المشروعة للطرفين.

وكان الوفد العربي الذي رأسه خلال زيارة بولندا، وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى العاصمة البولندية، وارسو، إذ بحث جهود حل الأزمة الأوكرانية والعلاقات العربية البولندية.