زيلينسكي: أوكرانيا تشبه إسرائيل.. والأمن يتصدر أولوياتنا في العشر سنوات المقبلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تصير أشبه بإسرائيل كبيرة، مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة، وذلك حسبما نقلت شبكة يورونيوز الإخبارية.

أوكرانيا تشارك إسرائيل خطر تهديد وجودها

وألقى الرئيس الأوكراني، في وقت سابق من مارس الماضي، خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، طلب خلاله أسلحة إسرائيلية لحماية اليهود والأوكرانيين، حسب قوله، كما حاول أيضا تشبيه أوكرانيا بإسرائيل، قائلا: «أوكرانيا تشارك إسرائيل خطر تهديد وجودهما كدولتين».

ولم يكن الرئيس الأوكراني هو الوحيد بين المسؤولين الأوكرانيين الذي حاول تشبيه أوكرانيا بإسرائيل، فسبق وقال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، في مارس الماضي، خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، إن ما يحدث لبلاده يشبه حرب الغفران لدى إسرائيل.

وتابع: «نحن لسنا متأكدين إن كان هذا ينفع أم لا؟ لكن الحقيقة أن رئيس الحكومة ترك البلاد للتحدث عن السلام وهو أمر غير مسبوق، أنا لا أعرف أمرا كهذا حدث في الماضي».

وأشار سفير أوكرانيا لدى تل أبيب إلى أن الحكومة الأوكرانية ترى أن القدس مكانا ممكنا لإقامة المفاوضات مع روسيا.

أوكرانيا تواجه صعوبات في صد القوات الروسية عن ماريوبول

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني، إن جهود بلاده لصد القوات الروسية عن مدينة ماريوبول تواجه صعوبات جمة، وهو التصريح الذي يأتي في وقت دعت في روسيا القوات الأوكرانية الموجودة في مدينة ماريوبول لإلقاء سلاحها والمغادرة.

وفي مقابلة تليفزيونية مع وسائل إعلام محلية، أضاف زيلينسكي، أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد صعب للغاية.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، وحذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب قوله.