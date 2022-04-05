إلهام شاهين: «أكره السوشيال ميديا .. ومبخافش غير من ربنا.. ومبغيرش آرائي»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحب الإفطار في المنزل لأن العائلة تتجمع في هذا الشهر ويحضر شقيقها وأبناؤه، مضيفة أنها تحب الكنافة جدا، «ممكن آكل حاجة صغيرة على الأكل عادي، بس أنا بحب الكنافة أوي وبستعجل عليها، مشكلة إننا بنزيد في رمضان بسبب الحلويات».

إلهام: أكره السوشيال ميديا

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة «نغم إف إم»، المذاع مساء اليوم الثلاثاء، « أنا مبتغيرش وآرائي ثابتة ومبخافش من حاجة، ولا من أي بشر، مبخافش غير من ربنا وعارفة علاقتي بيه وده شيء يخصني، ولو فيه رأي يخليني أدافع عن بلدي أو ديني أو مهنتي مش هتأخر أبدا، وأنا بكره السوشيال ميديا، وممكن أي حد يبقى مشهور على السوشيال ميديا، وفيه ناس ولا ليهم لازمة مشهورين عليها، ممكن تشهر أي تافه، وأنا متقارنش معاهم، الجيل الصغير هو اللي اتربى عليها».

تسريب فعاليات عيد ميلادها

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنها لا تمانع تصوير حضورها للمهرجانات وعرضها على السوشيال ميديا، لكنها ترفض أن ينصب البعض نفسه وصيا على السوشيال ميديا، مؤكدة أنها حزنت لنشر فيديو خاص بعيد ميلادها على السوشيال ميديا، وواصلت: «زعلت أوي، وأنا طول عمري مبنشرش حاجة على السوشيال ميديا، وأحب أحتفظ بحياتي الشخصية ليا، الناس مالها باكل إيه ولا لابسة إيه، ومبحبش أشركهم معايا في حياتي الشخصية، لكن بشاركهم بحياتي الفنية، أنا ضد السوشيال ميديا لو تطرقت للأشياء الشخصية إنما مش ضدها في الشغل».