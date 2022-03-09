إلهام شاهين «داعشية» في «بطلوع الروح»: من الواقع والمفروض محدش يهاجمني

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب دورها في مسلسل «بطلوع الروح» المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتجسد فيه دور سيدة داعشية، موضحة أن قصة المسلسل بشكل عام وشخصيتها بشكل خاص تأتي من الواقع: «المسلسل احنا جبناه من الواقع، هو احنا اللي اخترعنا داعش؟، المفروض اللي مع داعش واللي ضد داعش مينفعش يهاجموني عشان العمل».

إلهام شاهين تجسد شخصية سيدة داعشية في «بطلوع الروح»

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أن من يرفضون تنظيم داعش الإرهابي من المفترض أن يشعروا بالسعادة كون المسلسل سيكشف آراء التنظيم المغلوطة وأفكارهم والعنف الذي لا يمت للدين بصلة، «كمان لو انتو مع داعش، ما أنا بعمل شخصية واحدة منكم، زعلانين ليه؟، يعني أنا معاكم وبقول أفكاركم، ودوري بعمله باقتناع».

كتائب نسائية داخل تنظيم داعش

وأشارت الفنانة، إلى أنها تتقمص الشخصية بشكل جيد في المسلسل، «الناس كلها عارفة إن فيه داعش سواء سيدات أو رجال، وداخل التنظيم فيه كتائب رجالية ونسائية وشبابية أيضًا، وعارفين العنف اللي بيمارس، النساء بيتدربوا ويحاربوا زيهم زي الرجالة، لسه مخلصناش تصوير المسلسل، قدامنا كتير»، موضحة أنها لن تستطيع ذكر أي من كواليس المسلسل حتى لا يُحرق، وستنتظر رأي الجمهور بعد مشاهدة المسلسل.

مسلسل «بطلوع الروح» 15 حلقة فقط

وأوضحت أن المسلسل من إخراج المخرجة القديرة والعبقرية كاملة أبو ذكري، «هتقدم شيء لم يقدم على الشاشة من قبل، الصورة رائعة في المسلسل بقيادة نانسي عبدالفتاح، عاملة صورة مبهرة، نص مكتوب بشكل رائع، كل الفنانين مش إلهام شاهين بس، في العمل أدوا على أعلى مستوى ويقدموا أحلى ما عندهم، كان المفروض يبقى 30 حلقة، بس بسبب تكاليف الإنتاج والوقت هيبقى 15 حلقة فقط».